La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura (Fistrap Piura) obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra G.R.N.F (44) y O.Y.D.T (39), investigados por los delitos de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, Favorecimiento a la Prostitución, Pornografía Infantil y Cliente del Adolescente, según las conductas atribuidas a cada uno.

La fiscal adjunta Katterin Ríos Núñez a cargo de la investigación consiguió a través de las diligencias preliminares más de 50 elementos de convicción, entre ellos: declaraciones de las presuntas víctimas, declaraciones de testigos, actas de visualizaciones de equipo celulares y otros que vinculan a los imputados con el delito.

Respecto al caso, se aperturó el 14 de agosto con el seguimiento previo mediante OVISE y de manera articulada con personal del área de investigación de trata de personas de la DIVINCRI PNP Piura se recabó información crucial para la detención preliminar, allanamiento con descerraje y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Estas acciones estratégicas permitieron ejecutar el operativo del 08 de noviembre donde se ubicó el vehículo conducido por G.R.N.F (44). En el cual, se desplazó hacia hospedajes donde dejó a dos menores de edad para que presten servicio sexual y en uno de ellos se encontró a O.Y.D.T (39) con una menor; luego ambos fueron detenidos y las víctimas recibieron atención integral por parte de la Unidad de Víctimas y Testigos de Piura que contó con el apoyo técnico de la ONG RESCUE en esta investigación.