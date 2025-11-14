Los jueces confirmaron la prisión preventiva de 9 meses al comisario de El Obrero y a dos suboficiales, investigados por el presunto delito de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial. Ellos son investigados por el delito de cohecho pasivo, debido a que habrían solicitado S/ 5,000 para devolver una camioneta a pesar que contaba con todos los documentos en regla en la comisaría El Obrero, en la provincia de Sullana, región Piura.

Los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó el mandato de prisión preventiva de nueve meses de prisión preventiva dispuesta por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, contra el comisario de El Obrero Mayor PNP Francy Barzola Álvarez y los suboficiales Andy Llenque Suclupe y Richard Cherres Antón por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Los jueces superiores, tras una audiencia de cuatro horas, validaron el fallo dispuesto por el juez anticorrupción, Carlos Lindo Yajamanco, que encontró graves elementos de convicción que los vinculan con el delito de cohecho pasivo, tanto al efectivo Cherres Antón en calidad de presunto autor y al comisario y el suboficial Llenque como cómplices.

Al existir sospecha fuerte para ordenar su prisión preventiva cursaron los oficios correspondientes para ordenar la inmediata ubicación y captura de los investigados que venían afrontando su proceso judicial en calidad de reos libres.

Como es público, los efectivos policiales fueron denunciados por el dueño de un automóvil que fue intervenido el 10 de enero del presente durante un operativo policial supuestamente por tener una orden de captura por el 9° Juzgado Civil Comercial de Lima por tener una deuda con un banco, para luego internarlo en el depósito de la comisaría El Obrero.

A pesar de que el intervenido mostró la documentación que acreditaba su propiedad los efectivos policiales habrían solicitado el pago de 5 mil soles a cambio de entregar la unidad vehicular, siendo denunciados ante la Policía y Fiscalía Anticorrupción.

A pesar de ello, los policías persistieron en la negativa de devolverle la camioneta y condicionándola con el pago de S/5,000 con el fin de proceder con su entrega.

El caso es investigado por el primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, que dirige el fiscal Luis Ramos Rioja.