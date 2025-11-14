Las autoridades realizaron un operativo a distintas farmacias de la provincia de Sullana y retiraron e inmovilizaron medicamentos que están dentro de la lista de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), los cuales no cuentan con las buenas prácticas de manufactura.

El operativo fue realizado por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto al personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (Dirfis) y la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

En una de las farmacias que cuenta con la documentación en regla para funcionar, hallaron medicamentos de un laboratorio que modificó su razón, los cuales están dentro de la lista de la Digemid de laboratorios y medicinas sin contar con las buenas prácticas de manufactura. Por ello, fueron retirados e inmovilizados. Asimismo, exhortaron al encargado que quedara prohibida su venta.

Además, personal de DIRFIS hizo algunas observaciones, concluyendo que no cumplía con las buenas prácticas de oficina farmacéutica, por lo que como medida de seguridad sanitaria fue cerrado temporalmente hasta el levantamiento de las observaciones.

Informaron que estas acciones preventivas se realizan por disposición de la coordinación nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito del Ministerio Público.