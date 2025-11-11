Delincuentes violentaron la puerta de una tienda y se llevaron llantas y otros accesorios del local ubicado en la provincia de Sullana. Aunque luego, los efectivos policiales lograron detener a uno de los implicados en este nuevo hecho delictivo.

Sucedió en horas de la madrugada del lunes 10 de noviembre, cuando palanquearon la puerta del local Lubricantes faborit en la avenida Buenos Aires, aprovechando que dicha vía se encuentra siendo remodelada.

Ahí, se llevaron catorce neumáticos para automóviles o camioneta, cinco baldes de lubricantes y una máquina engrasadora.

Pero tras el hecho, los policías de la Unidad de Emergencia de Sullana que patrullaban la zona, fueron alertados y en la carretera Sullana-Tambogrande, con dirección a la carretera Panamericana Norte, donde intervinieron a un sujeto de 21 años que se trasladaba en una mototaxi llevando tres de las llantas.

El intervenido no mostró ninguna documentación de lo que llevaba y fue conducido a la dependencia policial donde terminó confesando que el resto de la mercadería robada estaba en una casa del asentamiento 15 de Marzo en esta ciudad donde fue recuperada.