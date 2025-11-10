Un joven sicario asesinó a balazos a un mototaxista en el momento que se encontraba con su familia en el frontis de su vivienda, en la urbanización popular Los Olivos, en la provincia de Sullana.

El nuevo crimen ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del sábado 8 de noviembre, en los exteriores de la manzana L4, lote 14, de la calle Daniel Alcides Carrión García. Momentos antes, la víctima, identificada como José Luis Sarango Márquez, de 37 años, había llegado al lugar a bordo de su trimóvil.

Según los vecinos, fueron dos individuos a bordo de una motocicleta que llegaron a dicha zona. Ahí, el sicario, que era muy joven y que portaba una polera blanca, descendió y se dirigió a Sarango, a quien le disparó tres balazos. Luego, fugaron raudamente de la zona y por diferentes calles.

El asesinato ocurrió cuando el mototaxista se encontraba en el frontis de su vivienda, en compañía de varios de sus familiares, quienes presenciaron el feroz ataque.

Se supo que los disparos le cayeron en la cabeza y en otras partes del cuerpo y tuvo que ser trasladado en una mototaxi al Hospital de Apoyo II-2, pero lamentablemente el médico certificó que llegó sin vida.

Los vecinos indicaron que el atentado sucedió cuando algunos niños se encontraban jugando en la calle, quienes, al escuchar los balazos, tuvieron que refugirse en sus casas con apoyo de sus padres.

Recordemos que el último jueves 6 de noviembre, el mototaxista Anibal Carmen Villalta, de 37 años, también fue asesinado a balazos frente a su menor hija en el frontis de su inmueble de la manzana A, de la calle 20 de Enero del asentamiento Nuevo Porvenir, en el distrito de Bellavista, en Sullana.