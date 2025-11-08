Un incendio arrasó con cuatro viviendas de material rústico en la parte posterior de la Universidad Nacional de Frontera del sector oeste de la provincia de Sullana.

El siniestro se inició cerca de las 9 de la noche del jueves 6 de noviembre en el sector Cielo Azul. Según los vecinos, el fuego se inició en unas de las casas y se extendió rápidamente al resto de inmuebles. Tuvieron que tirar al suelo las paredes para que las llamas no se propaguen a más casas de esta zona, donde hace semanas, también ocurrió un incendio.

Los damnificados señalaron que fueron miles de soles que perdieron en artefactos eléctricos, muebles y otros enseres. Incluso, reportaron que varios animales como cerdos, chivos y aves murieron quemados en los corrales.

Los bomberos de la Compañía 43 de Sullana, así como de los distritos de Bellavista y Marcavelica, llegaron a la zona y pudieron apagar totalmente el fuego en este sector.