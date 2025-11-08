Las autoridades realizaron un operativo en diferentes sectores de la provincia de Sullana, donde detectaron diversas conexiones eléctricas clandestinas. Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Fiscalía de Prevención del Delito, Enosa y Policía Nacional del Perú.

En la calle Santa Cruz del asentamiento 15 de Marzo, verificaron las conexiones que generaban riesgo poblacional instaladas en postes de alumbrado público. Igual ocurrió en el sector “Mi Buen Pastor” y en la calle José María Raygada Gallo del asentamiento 9 de Octubre.

Mientras en la calle Moquegua del asentamiento Túpac Amaru del distrito de Bellavista, también desinstalaron conexiones eléctricas irregulares en cinco lugares. Asimismo, en la antigua carretera La Tina, en el centro poblado El Cucho y otros lugares, donde el personal técnico de Enosa desinstaló diez puntos de conexiones eléctricas irregulares.