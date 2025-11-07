Representantes de la Municipalidad Provincial de Sullana sostuvieron una importante mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, con el objetivo de coordinar aspectos técnicos relacionados al plano arquitectónico y al inicio de la construcción de la nueva infraestructura de la Defensa Pública en la ciudad.

Durante la reunión, un grupo de regidores resaltó la urgencia de avanzar con el proyecto, señalando que el terreno donde se edificará la nueva sede fue donado por la municipalidad en el año 2018 y su prórroga vence en abril de 2026.

Recordaron también que este espacio será destinado a brindar atención y asesoría legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que su ejecución es de alto interés social.

Asimismo, participaron otras autoridades municipales, quienes expusieron los lineamientos técnicos y la documentación requerida para acelerar el proceso, reafirmando la disposición de la comuna para continuar brindando apoyo en los trámites necesarios.