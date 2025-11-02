Un padre de familia se salvó de morir tras refugiarse en el baño de su vivienda durante un incendio que se originó cuando una chispa, producto de trabajos de soldadura en el techo, cayó sobre un colchón. El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada junto a la sede del Depincri de la PNP, en el asentamiento Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: La “Rosca de muerto” más grande de la región pesó 35 Kg.]

Ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de ayer, en el segundo piso de una vivienda donde funciona la bodega Shadai, en la calle Santa Catalina 100-1.

El siniestro se produjo debido a que una chispa de candela de unos trabajos de soldadura que realizaban en un techo del segundo piso del inmueble, cayó en un colchón de un cuarto y rápidamente se propagó en los ambientes.

El fuego consumió diversos productos de la bodega y otros enseres. Además, generó un corto circuito en el interior y exterior de la vivienda, lo cual alarmó a los vecinos.

Ante lo ocurrido, efectivos policiales de la sede del Depincri salieron rápidamente de sus oficinas y ayudaron a sacar a los ocupantes de la casa y a cercar la zona, para evitar que las chispas en los cables eléctricos afecten a las personas que se congregaron y viven cerca.

“Estaban que soldaban el techo y había un colchón. Ahí, le cayó una chispa y se produjo el incendio”, dijo un hombre que estaba en la vivienda y añadió que esto provocó el corto circuito en todo el inmueble.

Durante el incendio, el padre de familia que reside en la casa e identificado como Segundo Columbus Correa, señaló que tuvo que encerrarse en el baño para no morir entre el fuego, poder salvar su vida y ser rescatado por su hijo.

“Gracias a Dios me he salvado. Tuve que encerrarme en el baño (de la casa) y clamando a Dios. Mi hijo ha entrado a buscarme y me pudo sacar. Luego, hemos saltado la pared del vecino y llegamos a la tercera casa y pudimos salir. Gracias a Dios me salvé, sino estuviera calcinado”, dijo Columbus casi llorando y abrazado por uno de sus familiares.

Mientras que sus familiares indicaron que ellos también pudieron salir de la casa que fue afectada con la quema de varios enseres, productos y otros daños.

En tanto, los bomberos de la Compañía 43 de Sullana, llegaron al lugar para poder sofocar totalmente el fuego y, además, cortar los cables y evitar que el corto circuito se siga propagando. También se hicieron presentes los agentes de Serenazgo.