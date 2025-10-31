Un local donde funcionan los juegos mecánicos recreativos en la plaza de Armas de la provincia de Sullana, fue sancionado por las autoridades, debido a que presentaban riesgo eléctrico en sus instalaciones.

La inspección fue realizada por autoridades de la Fiscalía de Prevención del Delito, Defensa Civil, Control Municipal de la comuna de Sullana, Enosa y Serenazgo. Ahí el personal técnico detectó riesgo eléctrico grave debido a la presencia de cables expuestos, falta de interruptores diferenciales, material inflamable cerca de la caja principal y otras deficiencias en las instalaciones eléctricas de los juegos recreativos.

Mientras que Defensa Civil, observó la ausencia del certificado de pozo a tierra y desnivel del suelo en el ingreso del local, condiciones que ponían en riesgo la seguridad de los asistentes.

Por estas infracciones, la Municipalidad Provincial de Sullana le impuso una multa equivalente al 50% de una UIT y ordenó la clausura temporal del local por 15 días, hasta el 11 de noviembre de 2025.

También verificaron los juegos en otros establecimientos donde dejaron algunas observaciones que tendrán que ser subsanadas en las próximas horas.