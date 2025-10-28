Las autoridades intervinieron diversos bares y sancionaron y clausuraron algunos de ellos, debido a que funcionaban de manera ilegal en el distrito de Ignacio Escudero de la provincia de Sullana.

En el sector Las Malvinas del centro poblado San Jacinto, verificaron que carecía de algunos documentos y fue multado con el 50% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Asimismo, fue clausurado de manera temporal hasta la regularización correspondiente.

Mientras que en la calle Los Laureles detectaron que otro bar no contaba con documentación que acredite su funcionamiento legal y le impusieron la misma multa y clausura anterior.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y Serenazgo.