La Contraloría General de la República detectó segregación, fisuras, desprendimiento de concreto y otras deficiencias en la obra de la institución educativa inicial Néstor Bataneros, valorizada en S/1′583,683 y que está ubicada en el centro poblado La Golondrina, del distrito de Marcavelica, en Sullana.

El informe de visita de control Nº018-2025-OCI/0455-SVC revela situaciones adversas en dichos trabajos, que son financiados por la Municipalidad Distrital de Marcavelica.

Fueron integrantes de la comisión de control, en compañía de un representante de dicha comuna, del residente y el supervisor de la obra, que comprobaron las deficiencias.

Constataron que el concreto endurecido ejecutado en las partidas de concreto de elementos estructurales, presenta segregación, juntas frías, fisuras y desprendimiento del concreto en algunas de las columnas, vigas y columnetas de los pabellones 1 y 2.

Otra deficiencia es que, el concreto endurecido, presenta desniveles, tanto horizontal como vertical en algunas superficies de las columnas, vigas y columnetas pendientes de acabados de arquitectura de los pabellones 1 y 2.

A la vez comprobaron que la cara interior de la columna C-2 en la intersección de los ejes C y 11 del pabellón 2 (aula del lado izquierdo), fue rellenada con mortero de cemento (pañeteada), cuyo mortero ya endurecido, presenta fisuras en su superficie.

A pesar de lo detectado, en la documentación obrante, no se advierte pronunciamiento alguno por parte de la supervisión de la obra. Esto, a pesar de ser la responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de los trabajos, así como el cumplimiento del contrato y, además, de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Otro de los puntos revelados es que, las estructuras para soporte de ventanas construidas al margen de lo señalado en los planos del expediente técnico, podría afectar la funcionabilidad y con ello poner en riesgo la finalidad pública de la intervención.

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Marcavelica informó que la obra tiene un avance del 90%. Además, que todas las observaciones indicadas por la Contraloría General de la República están siendo subsanadas por parte de la contratista, debido a que estas fueron informadas inmediatamente tras la visita que realizó la comisión de control en presencia del personal edil y de la empresa que ejecuta la obra.

“Se están levantado todas las observaciones señaladas y están avanzando bien la obra. Me parece bien que la Contraloría supervisen los trabajos y, desde la municipalidad, estamos supervisando también para que esta obra se culmine bien por parte de la contratista”, señaló el alcalde de Marcavelica, Enoc Ojeda Ruiz.