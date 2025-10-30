Personal de Inteligencia del Depotad Piura realizó un operativo en el Terminal Portuario de Paita y encontró en uno de los contenedores N° MNBU 905314-0, supuestamente vacío, pero realizando la inspección se encontró 40 paquetes tipo “ladrillo” de droga, y siendo manipulado se detectó unos logos KTV.

Continuando con la revisión, cada paquete en su interior contenía una sustancia que al ser sometido al reactivo químico arrojó coloración azul turquesa para alcaloide de cocaína, al parecer, clorhidrato de cocaína.

Según los efectivos policiales, la droga tenía un peso de 48.467 kilogramos que al parecer iba ser enviada a Países Bajos. En el operativo también se encontró dos GPS con la descripción Samsung.

La droga fue incautada para las diligencias de ley. La intervención estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, sede Piura.