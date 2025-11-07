Ronderos del caserío de Hualcuy azotaron a latigazos al alcalde de la provincia de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, debido al incumplimiento de compromisos de la autoridad edil en el alquiler de un equipo de sonido para la ronda.

[PUEDES VER: Una obra de S/ 35 millones presenta fisuras y grietas en Piura]

Dicha medida fue ejecutada durante una asamblea comunal en un local de dicha jurisdicción y ante la mirada de decenas de ciudadanos. Ahí, la autoridad edil fue colocada en una banca de madera y azotada en los glúteos.

Se supo que, antes de ser azotado, los ronderos le exigieron explicaciones al alcalde sobre el incumplimiento de del pedido que realizaron. Ante esto, fue sometido a los azotes como parte de las costumbres comunales de los ronderos.

Luego de recibir los azotes el alcalde Darwin Quinde señaló ante los asistentes: “Yo no le he robado al pueblo, yo no tengo porqué pedirle disculpas. Los errores han sido de otras personas que he contratado y que no han cumplido”, dijo la autoridad edil.