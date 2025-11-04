La Contraloría General de la República detectó diversas fisuras en las losas de concreto y veredas, sardineles con grietas y otras deficiencias en la obra de pistas y veredas que se ejecuta en el asentamiento Villa Primavera y la asociación de vivienda Ramiro Prialé, en Sullana. La obra es financiada por el Gobierno Regional de Piura y está valorizada en S/ 35′006,937.

El informe de hito de control Nº 15744-2025-CG/GRPI-SCC, del 17 de octubre de este año, señala las situaciones adversas respecto al servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de ambos sectores en Sullana.

Tras el recorrido efectuado por los integrantes de la comisión de control, detectaron las fisuras en las losas de concreto en diversas vías.

“Se recorrió la construcción de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, desde la calle Luis Felipe de las Casas, hasta la vía periférica norte, donde se observaron algunas fisuras en el pavimento”, señala en el informe.

A la vez indican que hallaron fisuras en las losas de concreto en la intersección de la transversal Luis Heysen con avenida Víctor Raúl Haya de la Torre. De igual forma, en la transversal Fernando Cossio, a la altura de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Asimismo, (...) se determinó igual situación en la calle Los Laureles en la vía periférica norte y en la calle Los Ficus”, indica el informe de Contraloría.

Detallan que las fisuras se registran en la calle Los Ficus, frente a las manzanas F-1 y F-2. También este problema es reportado en diferentes sectores de la misma calle.

Indican que, “la deficiencia advertida corresponde a la ejecución de la partida 03.04.01.01 losa de concreto MR=40KG/CM2 (módulo de rotura).15M”, lo cual, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, el concreto debe ser preparado y dosificado en proporciones necesarias, a fin de lograr las resistencias especificadas una vez endurecido", señalan.

También advirtieron la existencia de fisuras en las veredas de concreto de la vía periférica norte, en la intersección con la calle El Rosal, en el asentamiento Villa Primavera.

La comisión de control también advirtió que, en la transversal Luis Felipe de las Casas y avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, hallaron sardineles con grietas y en otros casos, sardineles con despostillamiento.

Mientras que en la calle Moche con la transversal Felipe de las Casas, avenida Víctor Raúl Haya de la Torre y en la calle Manuel Cox, revelaron que existen sardineles y veredas, cuyas juntas de dilatación con mortero asfáltico se han desprendido o no están correctamente colocadas, lo que hace fácil su retiro al realizarse con ligera manipulación. También en la calle Los Ficus, existen sardineles y veredas en similares condiciones.

Otro de los puntos que evidenciaron es la falta de señalización con cinta amarilla, ante la presencia de material proveniente de demoliciones y excavaciones en la calle Las Palmeras. También en otros sectores.