La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana, confirmó la pena de cadena perpetua a V.R.T.Ch. por el delito de violación sexual de menor y delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de su hijastra de 13 años del distrito de Suyo, Ayabaca.

Los jueces consideraron que no existirían razones atendibles para amparar el recurso impugnatorio, de la sentencia del Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana, la cual está debidamente motivada.

Según la acusación fiscal una profesora a través de la línea 100 del CEM (Centro de Emergencia Mujer), señaló que la agraviada el 20 de setiembre del 2023, le contó llorando que había sido ultrajada en su domicilio en un caserío de Suyo por parte de la pareja de su madre, siendo intervenido por personal policial del sector.

Seguidamente le tomaron la declaración vía cámara Gesell a la menor, quien recalcó que desde el año 2016, el acusado le venía haciendo tocamientos indebidos, abusando sexualmente de ella y la amenazaba con agredirla físicamente.