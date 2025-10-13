En un trágico accidente, una madre falleció y sus dos hijos, junto a integrantes de una familia, resultaron heridos, luego que una miniván cayera un abismo cuando se trasladaban a la ciudad de Sullana, tras haber estado venerando al Señor Cautivo en su festividad, en la provincia de Ayabaca, región Piura.

El hecho ocurrió la noche del sábado 11 de octubre, a la altura del caserío Chinchimpampa, cuando el mal tiempo y la lluvia que caía en la zona, habría hecho que el conductor pierda el control de su vehículo y caiga al precipio.

El fuerte golpe hizo que la madre de familia, identificada como Soledad Velásquez Hurtado, de 35 años, fallezca casi de manera instantánea. A pesar que fue rescatada por los pobladores en lo difícil de la zona y trasladada al establecimiento de salud de Ayabaca, lamentablemente llegó sin vida.

Asimismo, hasta dicho centro de salud fueron llevados sus dos menores hijos, junto al chofer del vehículo Oliver Olaya, de 62 años, donde se vienen recuperando, debido a que presentan diversas heridas. También fueron trasladados sus otros familiares, que cuentan con hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Se supo que la víctima, junto a sus dos hijos y ocho integrantes de una familia, habían estado en Ayabaca, venerando al Señor Cautivo en su festividad y se regresaban en la miniván a la ciudad de Sullana, de donde era natural la madre de familia de 35 años.

Los pobladores y devotos del santo ayabaquino pidieron a los choferes que tomen sus precauciones por el mal tiempo y las lluvias que hay en dicha jurisdicción y que generaría un grave peligro en las carreteras.