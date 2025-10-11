Diversos moradores del distrito de Sapillica de la provincia de Ayabaca, participaron de la jornada de Justicia Itinerante en la presentación de demandas de alimentos, rectificación de partidas y quejas.

El evento fue organizado por la Corte Superior de Justicia de Sullana, donde, a través del camión itinerante, atendieron a la población. Asimismo, fue efectuada la entrega de carnés por parte del Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad del Gobierno Regional Piura.

La actividad contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova, jueces y personal judicial. Asimismo, representantes de la Municipalidad de Sapillica.