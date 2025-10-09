La provincia de Sechura se encuentra en alerta máxima tras el atentado a balazos contra los integrantes de la orquesta Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles 8 durante un concierto en Chorrillos. Las autoridades locales activaron un plan de emergencia para reforzar la seguridad y brindar apoyo a la familia Quiroga Querevalú, naturales de esta provincia piurana.

El comisario de Sechura, comandante PNP Milton Barrón, informó que se puso en marcha el protocolo de seguridad ciudadana a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (CONPROSEC), con la participación de las principales autoridades locales.

“Se han desplegado patrullas mixtas en puntos estratégicos y se ha iniciado la identificación de las zonas donde residen familiares de las víctimas. Además, se ha activado el cuaderno de control ciudadano para garantizar la protección y el orden”, explicó Barrón en diálogo con Canal N.

El oficial precisó que la investigación del atentado está a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, que analiza las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. En cuanto a una posible extorsión contra los músicos, señaló que no existen denuncias formales en la comisaría de Sechura, aunque no descartó un posible vínculo con eventos anteriores.

Por su parte, el gerente municipal de Sechura, Juan Antón, anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria del CONPROSEC para definir nuevas medidas de seguridad en la provincia.

“Estamos tomando medidas inmediatas. Mañana se reunirán todas las autoridades, incluida la Policía, ENAPU y la alcaldesa Carmen Rosa Morales, para establecer acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad local”, indicó.

Antón también informó que la municipalidad se encuentra culminando la implementación de un proyecto de videovigilancia valorizado en 10 millones de soles, que contempla la instalación de 160 cámaras de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

“Estas cámaras están en la fase final de recepción y entrarán en funcionamiento próximamente para reforzar el patrullaje y la prevención del delito”, precisó el funcionario.

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque que dejó heridos de bala a los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querevalú, la población sechurana exige mayor presencia policial y acciones efectivas para prevenir nuevos actos de violencia que han generado consternación en la comunidad y en el ámbito artístico nacional.

TE PUEDE INTERESAR