El Gabinete de Seguridad de Israel inició este miércoles una reunión en Jerusalén para ratificar el acuerdo de alto el fuego en Gaza, según confirmó una fuente gubernamental a la agencia EFE. A esta sesión le seguirá un encuentro del Gobierno en pleno, que dará la aprobación definitiva al texto.

De acuerdo con medios israelíes, la reunión —que congrega a los ministros responsables de defensa, seguridad, exteriores y justicia— comenzó alrededor de las 18:30 horas (15:30 GMT), con un retraso de más de una hora respecto a lo previsto inicialmente.

Posteriormente, está programada una segunda reunión del gabinete ministerial completo a las 20:00 hora local (17:00 GMT), en la que se espera que se dé la luz verde final al acuerdo. Una vez ratificado, el alto el fuego entrará oficialmente en vigor, aunque las autoridades no han precisado el momento exacto en que se aplicará.

La portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, informó que “el alto el fuego se implementará dentro de las 24 horas después de su ratificación”. Durante ese periodo, las fuerzas israelíes deberán replegarse hacia la llamada “línea amarilla” de retirada, establecida en el mapa del acuerdo presentado por la Casa Blanca.

Este repliegue busca dar espacio a las milicias palestinas para reunir a los rehenes que permanecen en Gaza. Según fuentes oficiales, se espera la liberación de 48 rehenes —20 de ellos con vida—, junto a cerca de 2.000 presos palestinos, dentro de las 72 horas posteriores a la retirada.

El acuerdo representa un paso crucial tras meses de enfrentamientos, y podría marcar el inicio de una tregua temporal en el conflicto, en medio de la presión internacional para detener la escalada de violencia en la región.