Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (Cetara), anunció una marcha rodante para este 15 de octubre de continuar la restricción de ingreso de taxistas formales al Centro Histórico, tras la aplicación del placaje.

El dirigente manifestó que existe una predisposición del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, sin embargo, esta debe ser plasmada a través de un documento, debido a que el placaje se ejecuta a través de la Ordenanza Municipal N° 927.

Respecto a algún documento que haya sido derivado a la Comisión de Transporte del Concejo Municipal, Paco indicó desconocer de alguna propuesta de modificatoria de la norma.

En caso de no darse la modificatoria de la norma, que permitia el ingreso libre, sin placaje, de alrededor de 7 mil taxistas formales, la marcha se realizará desde 4 puntos, plaza Mayta Capac, avenida La Marina, avenida Dolores y el parque Selva Alegre.