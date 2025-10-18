A siete meses de prisión preventiva fueron enviados dos sujetos que habrían participado en la detonación de un explosivo en una distribuidora de gas ubicada en el asentamiento Sánchez Cerro en la provincia de Sullana.

En una audiencia sustentada por la fiscal Rudy Córdova, el juzgado dispuso que Bruno Alejandro N.Y., (25) y Brayson Elian C.E., (23), sean recluidos en el establecimiento penitenciario de Piura.

Ambos son investigados contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada y contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 13, cuando detonaron una dinamita en una distribuidora de gas, ubicada en la calle Santa Martha 471. A los imputados les hallaron un explosivo y celulares.