Luego de realizada la fase de selección en la que participaron 21 jóvenes de distintos sectores de la provincia de Sullana, quedaron definidas las 10 candidatas que disputarán la corona en la gala central por el 114° aniversario de creación política de la “Perla del Chira”, que está programada para el día 25 de octubre.

Ellas representan la belleza, talento y tradición sullanera, y ya se encuentran en la fase de preparación integral, que incluye pasarela, oratoria y cultura general, además de actividades de proyección social orientadas a acercarse a la comunidad y fortalecer su rol como representantes de la juventud.

La jornada de selección contó con la presencia de los regidores Irma More Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Festejos, y Jorge Rodríguez Olaya, quienes informaron que la presentación oficial de las candidatas se realizará próximamente en una ceremonia especial ante la prensa y la ciudadanía, como parte de las celebraciones por el aniversario provincial.

LAS CANDIDATAS

Las postulantes al cetro son: Brigith del Rocío Mauricio Sisniegas (26 años) quien representa al Barrio Buenos Aires. Ha estudiado cosmetología y Marketing Digital, y actualmente cursa el II ciclo de Educación Artística con especialidad en Danzas en la Escuela de Bellas Artes de Piura.

Mientras tanto, Lesly Pulache Sales (19) representa al distrito de Bellavista. Es Modelo y estudiante del VI ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Fue Virreina Miss Perú Piura–Sullana 2024.

Yelitza Ysabel Saavedra Saldarriaga (27) concursa por su barrio Sánchez Cerro. Es Bachiller en Ingeniería Económica y maquilladora profesional y Tatiana Abigail Jiménez Alburqueque (21) representa a Pueblo Cucho. Tiene como especialidad Técnica en Enfermería.

Una candidata que tiene como cualidades ser pacífica, perseverante y humilde, es María Fernanda Fernández Esquerre, quien sacará la cara por la Urb. Jardín. Es egresada de la carrera técnica de Estilismo y actualmente estudiante del I ciclo de Educación Inicial en la UCV.

TAMBIÉN VAN

La simpática María Belén Sosa Cueva (20) representante de Santa Teresita. Cursa el 8vo. ciclo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la UCV; mientras Gabriela Curay Sarango (18) defiende al sector Sullana Norte. Estudiante del II ciclo de Administración de Empresas, además forma parte del staff de modelos.

También concursa Nicol Jazmín Carmen Cotos (19) de la Urb. Colinas del Chira, estudia el I ciclo de Enfermería en la UCV y desde Marcavelica, Angie Luciana Tejada Valdivieso (19), estudia la carrera de Panadería y Pastelería en Ceturgh y además es egresada del ICPNA, donde estudió el curso de Metodología para la Enseñanza.

.Y finalmente representando a Nuevo Sullana, Mariana Mendoza Coveñas (18), es modelo desde los 12 años, ha sido Reina Somos Edén, Miss Pre Teen Models Perú, Reina de Nueva Sullana y Miss Teen Universe Piura. Actualmente ha postulado a la carrera de Ingeniería Económica.