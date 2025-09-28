Hasta el martes 30 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para las jóvenes interesadas en postular al certamen de belleza “Reina de Reinas Piura 2025”, que se desarrollará en el mes de noviembre en nuestra ciudad.

La organización nacional “Reinas del Perú” invita a todas las jóvenes de la región Piura a participar en la selección para representar a sus distritos y provincias en el certamen regional, quienes tendrán la oportunidad de convertirse en las embajadoras turísticas de su lugar de origen y promover la riqueza cultural de nuestra región.

REINA DE REINAS

La selección de la belleza piurana, dará lugar a que las ganadoras puedan representar a Piura el próximo año en el certamen nacional de “Reinas de Reinas 2026”, en las categorías: Teen (de 13 a 17 años) y Mayores: 18 años a más.

Este evento busca promover el turismo y la cultura de la región Piura y dará la oportunidad de convertirse en embajadora turística y formar parte del “Tour de Reinas 2025“ a algún lugar turístico. Mayores informes e inscripciones al celular 921-796-685.