En una mañana llena de mucha belleza y glamour, la franquicia Reinas del Perú en Piura hizo la presentación oficial de las candidatas al concurso “Reina de Reinas Piura 2025”, a las cuales se les impuso su banda respectiva.

Ellas tratarán de convertirse en las embajadoras turísticas de su lugar de origen y promover la riqueza cultural de nuestra región, cuya ganadora representará a Piura en el certamen nacional.

Son quince bellas jovencitas que representan a distintos distritos, las que participan de este evento descentralizado, que se desarrollará en el mes de noviembre en nuestra ciudad.

PUEDES VER: Convocan a jóvenes para el certamen “Reina de Reinas Piura 2025”

TOUR TURÍSTICO

Este evento busca promover el turismo y la cultura de la región Piura y para este año el Tour de Reinas 2025 será en el distrito de Santo Domingo denominado “Ruta del Papa XIV, está de moda”.

“Los días miércoles 29 y jueves 30 se realizará la ruta turista a ese lugar. La noche del 29 se realizará una pasarela en la plaza principal de Santo Domingo, para el deleite de los moradores y los visitantes ”, anunció Arthur Zapata, promotor regional de Reinas del Perú.

Santo Domingo fue elegido por ser un distrito con una vista privilegiada, clima benigno, pero sobre todo con una diversidad geográfica de la sierra de Piura. Tiene cataratas, valles y ofrece once circuitos turísticos en sus zonas, y esta vez con un gran significado, al haber sido un área de influencia del Papa León XIV en los años 80, cuando fue formador de los estudiantes para sacerdocio en el Seminario del lugar.

“Santo Domingo se siente muy agradecido con la franquicia Reinas del Perú, porque han apostado por nuestro distrito en este evento descentralizado, donde además encontrarán una deliciosa variedad gastronómica”, señaló Flavio Romero Castillo, presidente de la Asociación Distrital de Turismo “Edén Sanqueño”.

MIRA ESTO: Coronan a reinas del festival de tondero y marinera en Piura

AL NACIONAL

Por su parte, el director nacional de la franquicia, Hansel Rivas, anunció en exclusiva que el certamen Nacional de Reinas de Reinas 2025, se estará realizando entre el 1 y 5 de diciembre, teniendo como sede nuestra ciudad de Piura, considerada “la ciudad del eterno calor”.

Asimismo, en la conferencia de prensa fue coronada Jenny Neyra Jibaja “American Perú 2025”, quien representará al Perú en el certamen internacional que se va a desarrollar en noviembre en Quito, en el vecino país de Ecuador.