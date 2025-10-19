Un mar humano acompañó la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su segunda procesión. En medio de rezos, cantos, aplausos, bombardas, sahumerios y mucha fe puesta de manifiesto, los piuranos coparon las calles de color morado.

En hombros de los miembros de las diversas cuadrillas de cargadores de la Hermandad del Señor de los Milagros, salió a bendecir al pueblo en un nuevo recorrido donde recibió homenajes y arreglos florales de instituciones y entidades públicas y privadas.

PUEDES VER: Miles de personas llegaron a los pies del Señor Cautivo de Ayabaca

DEVOCIÓN

Ayer previo al inicio de la procesión hubo misa solemne en el atrio de la Basílica Catedral. Las andas recorrieron la calle Tacna, Ayacucho, Libertad, Sánchez Cerro, Guillermo Irázola, Hospital Cayetano Heredia, calle Los Rubiés, Avdas. Universitaria, Independencia, Luis Montero, Guardia Civil, Cayetano Heredia, calle Villareal, hasta ingresar al y se inicio por en Castilla.

De allí saldrá hoy para luego de un nuevo recorrido llegar a la iglesia Catedral, para el inicio de su solemne novenario, siempre acompañado de lo devotos fieles del Cristo de Pachacamilla, .