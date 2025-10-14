La Santa Misa concelebrada por el Día Central de la Festividad en honor al Señor Cautivo de Ayabaca, dejó un mensaje de fe y esperanza, pero también de reflexión por el difícil momento que atraviesa nuestro país, sobre todo en el ámbito político.

El celebrante, representante de la Diócesis de Chulucanas, pidió también en la homilía que los peregrinos y hombres de fe abran su corazón a una vida sin violencia y en unidad, pero asumiendo el compromiso de elegir de forma consciente e inteligente en las próximas elecciones.

PROCESIÓN

Una multitud de fieles y peregrinos acompañó la Santa Misa. Al finalizar, la Municipalidad Provincial de Ayabaca colocó nuevamente las llaves de la ciudad al Señor Cautivo, simbolizando la protección de la poderosa imagen a esta ciudad.

Tarcicio Puzma Ibañez, vicario general de la Diócesis de Chulucanas, celebró la santa misa de fiesta y luego la sagrada imagen salió en procesión, ante una lluvia torrencial, para derramar bendiciones a todos.

Hoy en su tercer día de fiesta, saldrá nuevamente a recorrer las calles andinas, acompañados de miles de fieles.