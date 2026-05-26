Un ciudadano de 43 años y su hijo de 14 sufrieron algunos golpes tras el despiste y volcadura del vehículo en el que se desplazaban por la quinta cuadra de la calle Casanova, en la urbanización Mampuesto, en Trujillo.
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Los afectados que iban a bordo de la camioneta B8U-106, de color plata metálico, fueron socorridos por personal de Seguridad Ciudadana. Luego, con el apoyo de los bomberos se les brindó los primeros auxilios.
El adulto y el menor, que se les diagnosticó policontusos, optaron por retirarse del lugar y dirigirse por sus propios medios hasta un centro de salud.
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