Más de medio millón de soles de pérdidas económicas dejó el incendio que redujo a cenizas 18 puestos del mercado exfábrica San Miguel, el cual se registró la noche del martes a consecuencia, al parecer, de una chispa de los trabajos de soldadura que se realizaban en el lugar.

El dirigente de la exfábrica San Miguel, Jorge Luis Coveñas Chávez, precisó que la noche del martes se otorgó autorización al propietario del puesto A N° 167, en el segundo piso, para realizar pintado del puesto interior y exterior, más no para labores de soldadura.

“La causa del incendio ha sido porque han empleado soldadura eléctrica en el puesto de la esquina, supuestamente se otorgó la autorización para el pintado del puesto, una chispa ha caído a otro puesto y se ha extendido, es por eso que enviaremos un documento al alcalde de Piura para que ya no otorgue permiso alguno a ningún comerciante”, dijo Coveñas Chávez.

Subrayó que los comerciantes, quienes habían realizado préstamos con cajas municipales y entidades bancarias para la campaña navideña, han perdido absolutamente todo.

“Muchos de los puestos se acaban de abastecer de mercadería para la campaña navideña y han perdido todo, se han quedado completamente en la calle”, precisó.

Solicitó, tanto al alcalde de Piura, Gabriel Madrid, y al gobernador regional, Luis Neyra, apoyo económico para reconstruir los 18 puestos destruidos.

“Nosotros hemos pensado que iban a pintar y nos hemos retirado temprano, queremos ayuda de las autoridades. Solo yo he perdido más de 60 mil soles”, dijo la comerciante, Cinthia Rivas, llorando y mirando toda su mercadería reducida a cenizas.

El comerciante, Javier Gómez, dijo que sus más de 50 años de trabajo los perdió en el incendio. “Más de 50 mil soles he perdido, todos mis años de trabajo he perdido”.