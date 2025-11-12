Después de la festividad de velaciones, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura intervino, con más de 100 inspectores sanitarios, los cementerios de Catacaos, La Unión, El Tablazo, La Arena, Cura Mori y Sechura con el fin de eliminar los criaderos de zancudos y evitar la transmisión del dengue.

Durante la jornada, los inspectores de la Estrategia Regional de Enfermedades Metaxénicas de la Diresa, verificaron y eliminaron los recipientes con agua que los visitantes dejaron junto a las flores de sus familiares fallecidos, los cuales representan un alto riesgo ya que podrían convertirse en criaderos del zancudo Aedes aegypti.

Además, el personal de salud aplicó tratamiento químico con el larvicida piriproxifen, que interrumpe el ciclo biológico del zancudo y contribuye a evitar nuevos casos de dengue en la región.