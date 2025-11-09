Ante la cercanía del verano y el incremento de la temperatura y lluvias, el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), anunció el inicio de una intensa campaña preventiva de control vectorial domiciliario contra el dengue en las provincias de Piura y Sechura.

La intervención se desarrollará en noviembre y diciembre con la participación de 220 inspectores sanitarios debidamente capacitados, quienes recorrerán las viviendas para eliminar criaderos del zancudo transmisor y sensibilizar a la población sobre medidas preventivas.

El director regional de Salud, Yoel Julca, informó que, pese a que Piura es una región endémica, no se ha registrado ningún fallecimiento por dengue, lo que demuestra el impacto positivo del trabajo articulado entre brigadas, establecimientos de salud y gobiernos locales.

Destacó además que la prevención y la educación sanitaria son pilares fundamentales para evitar nuevos brotes y proteger la salud de miles de familias piuranas.

En el marco de la capacitación de los inspectores, se desarrolló la jornada de certificación y clausura del curso que se inició en octubre y concluyó con un reconocimiento a los integrantes más destacados, de las siete brigadas sanitarias de Piura y Sechura.

Fueron premiados Angie Chávez (26 de Octubre), Aaron Yovera (Piura), Enrique Torres (Castilla), Gloria Tipiani (Catacaos), Luz López (La Arena), Elena Seminario (La Unión) y Mayumi Querevalú (Sechura) por su compromiso y desempeño en la lucha contra el dengue en la región.