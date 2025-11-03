Con el fin de evitar la formación de criaderos del zancudo Aedes aegypti durante las celebraciones de Velaciones 2025, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realizó una jornada de sensibilización en los cementerios de la región. El objetivo es reducir el riesgo de contagio del dengue y promover prácticas seguras durante las visitas a los camposantos.

En el cementerio Jardines Celestiales, brigadas de inspectores sanitarios y personal de la Subgerencia de Control y Vigilancia Sanitaria de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre brindaron recomendaciones a los visitantes para sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o flores artificiales. También exhortaron a retirar envases y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del zancudo.

El biólogo Keny Roque, responsable de la brigada en Veintiséis de Octubre, informó que, una vez culminadas las actividades por las Velaciones, se realizarán inspecciones sanitarias para identificar y eliminar posibles criaderos en las tumbas.

Durante la jornada, el personal de salud aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el dengue a niños y adolescentes de 10 a 16 años que aún no completaban su esquema de inmunización. Asimismo, se distribuyeron maceteros reciclados con arena húmeda como alternativa segura para mantener las tumbas limpias y libres de riesgos.