La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que se aplicaron 59,787 vacunas en la segunda dosis en la prevención contra el dengue en diferentes instituciones educativas a escolares de 10 a 16 años. Este importante avance representa el 56.38% a nivel regional.

Cabe resaltar que la región Piura alcanzó un 95.28 % de avance en la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el dengue, con 101 042 dosis aplicadas de una meta regional de 106 049.

La coordinadora de la Estrategia Regional de Inmunizaciones de la Diresa, Lic. Nataly Villazón Ruiz, señaló que las brigadas de vacunación continúan desplazándose en subregiones de salud Piura- Sechura, Luciano Castillo Colonna y Morropón-Huancabamba, lo cual refleja un compromiso de la estrategia regional de inmunizaciones.

Asimismo, señaló que se vienen gestionando acciones conjuntas con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las instituciones educativas, a fin de garantizar el cumplimiento del 100 % de la meta regional, mediante un trabajo articulado entre los componentes de Inmunizaciones, Promoción de la Salud y Comunicaciones.

“Estas acciones buscan fortalecer el seguimiento, sensibilización de padres y tutores sobre la importancia de completar el esquema de vacunación”, señaló Villazón Ruiz. De esta forma la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura continúa comprometido en la lucha contra el dengue.