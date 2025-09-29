En el marco del Plan de Prevención y Control del Dengue 2025, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura capacitó a 288 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y personal asistencial de 14 establecimientos de la región, en el Manejo Clínico y Terapéutico del dengue, zika, chikungunya y otras arbovirosis.

La jornada, que se desarrolló en cumplimiento de la Norma Técnica de Salud N° 211-DGIESP/MINSA-2024 y la Directiva Sanitaria Regional, tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas y asistenciales del personal responsable del diagnóstico y tratamiento oportuno del dengue en establecimientos de Sechura, Bernal, La Unión, La Arena, Catacaos, La Legua, Castilla, Tacalá, Consuelo de Velasco, Víctor Raúl, San Pedro, Los Algarrobos, Nueva Esperanza y San Sebastián.

Durante la capacitación, el equipo de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas desarrolló los temas como el manejo clínico y terapéutico del dengue, la vigilancia epidemiológica y la correcta aplicación de la NTS 211, en beneficio de la atención oportuna de la población piurana.