El director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, suscribió un convenio con el Hospital General de Jaén (Cajamarca) para implementar un sistema integral de gestión hospitalaria llamado Pakamuros Soft, el cual permite digitaliza procesos como citas, emergencias, hospitalización, farmacia y laboratorio. Con ello se busca reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los pacientes del Hospital de Chulucanas.

Este acuerdo forma parte de la modernización del sector salud, orientada a fortalecer la interoperabilidad entre hospitales y garantizar un servicio más eficiente y cercano.

La firma contó con la participación de autoridades hospitalarias de Piura, Jaén y Paita, además de jefes de servicio y personal de salud.

Entre los beneficios de Pakamuros Soft destacan el acceso rápido y seguro a historiales clínicos, la gestión eficiente de medicamentos, el seguimiento en tiempo real de pacientes hospitalizados y la reducción de brechas en comunidades vulnerables. De esta manera, el Gobierno Regional Piura impulsa herramientas tecnológicas que ponen la salud de la población en primer lugar.