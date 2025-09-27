El Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima y Primado del Perú, informó que pronto se conocerá al monseñor que se convertirá en el nuevo líder de la iglesia en Piura y Tumbes para dirigir este Arzobispado por orden del mismo Papa León XIV.

Castillo Mattasoglio dio estas declaraciones tras la Misa de Fiesta que concelebró en el Santuario de la Virgen de Las Mercedes, en Paita, hasta donde llegó acompañado del actual Administrador Apostólico del Arzobispado de Piura, monseñor Guillermo Elías Millares.

“El Papa lo está ya decidiendo en estos días, hay que dejarlo con tranquilidad que lo haga… (...) supongo que antes de fin de año”, dijo Castillo.

La llegada del Arzobispo de Lima a concelebrar la Misa Central en honor a la Virgen de Las Mercedes fue catalogado como un hecho histórico comparado con la visita de hace 444 años que hiciera a Paita el Arzobispo Toribio de Mogrovejo, quien llegó en 1582 a celebrar también la Misa Central de esta sagrada imagen marcando un hecho sin precedentes y elevando enormemente la fe por la Virgen de Las Mercedes en todo el norte peruano. Mogrovejo se convirtió en santo y fue canonizado por la Iglesia Católica en 1726 por el Papa Benedicto XIII, sus restos descansan en la Basílica Catedral de Lima.