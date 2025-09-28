La Municipalidad Provincial de Piura puso en marcha el proceso de licitación pública para la obra de construcción de pistas y veredas en la urbanización Nueva Providencia y la Upis Monterico.

El proyecto, que representa una inversión superior a los S/ 9,2 millones, tiene como objetivo central optimizar la transitabilidad vehicular y peatonal, así como fortalecer la seguridad vial para miles de residentes de ambos sectores.

El proceso de selección se lleva a cabo de manera transparente a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y bajo la rigurosa supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Según el cronograma referencial establecido, la absolución de consultas e integración de bases será el 7 de octubre, la presentación de propuestas el 28 de octubre, la evaluación de propuestas el 29 de octubre y el otorgamiento de la buena pro se tiene previsto para el 30 de octubre.

La comuna piurana ha especificado que estas fechas son tentativas y podrían estar sujetas a variaciones en el transcurso del proceso.

El proyecto implica la construcción de 12 261 m² de nuevas vías, 1 105 m² de pavimento semirrígido destinado a estacionamientos y 6 512 m² de veredas. La obra integrará 235 m² de baldosas podotáctiles para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, junto con 68 m² de pases peatonales y 1 230 m² de sardineles peraltados. Además, el proyecto incluye la creación de áreas verdes embellecidas con plantas ornamentales y grass natural, contribuyendo a un entorno más agradable.