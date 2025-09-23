En un operativo, personal de la Municipalidad Provincial de Piura intervinieron 24 mototaxis y 4 autos informales, que fueron trasladados al depósito municipal por incumplir lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 017-2009-MTC.

La acción estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización de Transporte, en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, detectando mototaxis que circulaban sin tarjeta de circulación y autos sin la autorización municipal correspondiente.

Las sanciones establecidas son claras: cada mototaxi informal recibe la multa C-01 de S/165, mientras que los autos informales son sancionados con la multa F-1, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Con estas medidas, la actual gestión municipal reafirma su política de cero tolerancia a la informalidad, advirtiendo que los operativos continuarán durante la semana con el objetivo de recuperar el orden en la ciudad y garantizar la seguridad vial de los piuranos.