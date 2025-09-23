Un grupo de vecinos de la urbanización Bello Horizonte realizó un plantón en el exterior del polideportivo para exigir el cumplimiento de los plazos de entrega de esta obra, que ya se vencieron, y denunciaron un mal uso de sus instalaciones.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: El exgerente de Infraestructura del GORE debe devolver 1.5 millones de soles

La mañana de ayer, los pobladores de Bello Horizonte exigieron la inmediata liberación del parque de esta urbanización, que funciona actualmente como almacén del Consorcio Piura, que construye la obra de polideportivo en la zona. La obra debió entregarse en agosto de este año, pero los trabajos aún no terminan.

“Hace nueve meses, el Consorcio Piura tiene secuestrado el parque principal de Bello Horizonte, con buena fe el Gobierno Regional inició la construcción del polideportivo, pero cada expediente técnico tiene una partida para un almacén, pero este consorcio se ha instalado en la vía pública, ha soldado arcos, ha gastado la luz y ya ha pasado un tiempo prudente y hace más de dos meses no mueven ni una aguja por el polideportivo”, denunció Karla Palacios, subsecretaria de la Junta Directiva de Bello Horizonte.

Los pobladores afirmaron que la mencionada empresa ha malogrado los juegos recreativos infantiles y que la losa deportiva que se encontraba en óptimas condiciones, está deteriorada.

“Los vecinos no pueden acercarse porque hay personas armadas que amedrentan a los vecinos. Sueldan en la vía pública, manchan las pistas, gastan el agua, y ni siquiera nos dejan ingresar a nuestro propio recinto. Han colocado púas en los alrededores que pincharán las pelotas”, agregó Palacios.

Indicaron que han presentado una solicitud al Gobierno Regional para realizar mejoras al polideportivo, pero no obtienen respuesta alguna.

“Nosotros tenemos fotos y videos que sueldan otras cosas de diversas obras”, indicó la dirigente.

Los vecinos recordaron que la obra de construcción del polideportivo inició hace 9 meses. “La obra está prácticamente concluido, la obra está casi al 80%, nosotros queremos que desocupen el parque y no lo sigan usando como almacén. Nos han dicho que han pedido una ampliación de 120 días. Nosotros queremos que desocupen de una vez”, sentenció Palacios

Los pobladores exigen que el Consorcio Piura se retire inmediatamente del parque de Bello Horizonte. “Una empresa privada no puede usar un ambiente público como almacén, sin retribución alguna al Estado”, agregaron.

Subrayaron que ellos han constatado que, a la fecha, la contratista no ha cumplido con tal ofrecimiento de subsanar y/o corregir las observaciones realizadas a la obra. “Falta una adecuada supervisión, pedimos la inmediata intervención de la Contraloría porque la obra ya debió estar culminada. Los niños, jóvenes y adultos no podemos usar el parque porque lo tienen como almacén”, finalizaron.