Los piuranos contarán pronto con un transporte más seguro y ordenado gracias a la instalación de semáforos inteligentes, la mejora de vías y la implementación de ciclovías, en el marco del plan de modernización del tránsito urbano aprobado por el Concejo Municipal.

El pleno edil respaldó por unanimidad el convenio específico con el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (PROMOVILIDAD) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que permitirá formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión por un monto aproximado de S/ 180 millones.

Este convenio forma parte del Programa de Inversiones que también beneficiará a Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huamanga, con apoyo técnico de PROMOVILIDAD, el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo y los equipos municipales.

“El programa busca que los piuranos tengan un transporte más seguro, accesible y eficiente. La ciudad contará con mejor infraestructura y un sistema de tránsito moderno que beneficiará directamente a miles de usuarios”, destacó Jorge Benavente, director de Gestión de Inversiones de PROMOVILIDAD.

El plan contempla la instalación de 70 semáforos inteligentes interconectados por fibra óptica, un centro de control de tránsito, carriles exclusivos para buses y la mejora de 25 kilómetros de vías. También incluye nuevos paraderos, señalización, accesibilidad universal y ciclovías, todo bajo un enfoque de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.