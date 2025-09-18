Creyeron que el centro de Piura era su terminal particular, pero la informalidad no tiene espacio en nuestra ciudad. La Municipalidad Provincial de Piura ejecutó un operativo que terminó con 25 mototaxis informales trasladados al depósito municipal, reafirmando que la ley se respeta.

El subgerente de Fiscalización de Transporte, Franz Salomón, recordó que la Ordenanza N.° 215 es clara y precisa: los mototaxis no pueden ingresar al centro de Piura. “Estamos actuando con firmeza para recuperar el orden y garantizar la seguridad vial. La informalidad no puede seguir marcando el ritmo en el corazón de la ciudad”, expresó.

Por su parte, el subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Danilo Gallo, recalcó que estas acciones continuarán de manera permanente, porque el objetivo es claro: devolverle a los piuranos un tránsito ordenado, seguro y libre de desorden generado por la informalidad.

Y para quienes todavía insisten en desafiar la norma, vale recordarles que cada unidad intervenida recibe la multa C-01, equivalente a 165 soles, según lo establecido en la ordenanza vigente.