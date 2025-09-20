El Pleno del Concejo Municipal de Piura aprobó por unanimidad la ordenanza “Muralla Virtual”, que obliga a todos los establecimientos comerciales a instalar cámaras de videovigilancia. Esta medida busca construir una red masiva de protección tecnológica contra la delincuencia, reforzando la capacidad preventiva y devolviendo tranquilidad a las familias piuranas.

Durante la sesión, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Control Municipal, junto con la Comisión de Planificación y Desarrollo Económico Local, sustentaron el informe de la sesión extraordinaria mixta realizada el 12 de septiembre, recomendando la aprobación del proyecto.

La ordenanza establece que los propietarios y conductores de establecimientos deberán instalar al menos dos cámaras de seguridad, una en el interior y otra orientada hacia la vía pública. Asimismo, deroga las Ordenanzas Municipales N.º 207-00-CMPP y N.º 207-01-CMPP, y modifica el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) para garantizar su fiscalización.

Al respecto, el fiscal de Prevención del Delito, Armando Urbina, dijo que esto permitirá defendernos de la delincuencia.

“En la época medieval, las ciudades levantaban murallas de piedra para protegerse de los ataques. Hoy debemos construir una muralla digital para defendernos de la delincuencia. Con este sistema, Piura se convertirá en ejemplo para otras ciudades del país”, destacó el fiscal de Prevención del Delito, Armando Urbina, quien respaldó la iniciativa.

El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Colegio de Antropólogos de Lima contribuyeron a la elaboración de la norma, aportando criterios técnicos sobre la ubicación estratégica y altura ideal de las cámaras.