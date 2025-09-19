Un grupo de dirigentes de la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer se reunió con el secretario del Órgano de Control de la Magistratura de Piura José Cruz Ramos, quien se comprometió aplicar sanciones en el caso se encuentren irregularidades en el proceso del litigio por el terreno.

En tanto, los comerciantes indicaron que en 10 días aproximadamente se estará emitiendo un fallo y de ser negativo para la asociación, estarán denunciando penalmente a los jueces Francisco Cunya, Fany Ulloa y Jensen García.

“Nuestras quejas ya tienen más de medio año interpuestas contra los magistrados de la Primer Sala Civil de Piura, pero al parecer fueron minimizadas, por ello viajamos a la ciudad de Lima para interponer enérgicamente nuestra queja ante la Dra. Nely Pinto Alcaraz, Juez Superior de la Oficina Central de Control Preventivo y Concurrente de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, solo así graciosamente, recién hoy nos dicen en Piura que nuestras quejas vienen siendo atendidas”, dijo José Aguirre.

Cabe indicar que los comerciantes han señalado que no darán tregua a los jueces que habrían tratado de entorpecer y a retrasar los procesos, “no sabemos con qué interés, solo les darán una semana para que definen de acuerdo con ley”, indicaron los vendedores.