Los integrantes de la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer protestaron al exterior de la Corte de Justicia de Piura para exigir el respeto de sus derechos, ya que llevan 15 años en este proceso judicial, después de adquirir este terreno para su privatización.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer, Walter Chumacero, señaló que el Poder Judicial debe aprobar el desistimiento, aprobado por la municipalidad de Piura.

Por su parte, el abogado Waldir Reyes explicó que las partes involucradas ya llevan un proceso con los comerciantes del ex Terminal El bosque, si llegan a un acuerdo conciliatorio pueden desestimar este proceso, sin embargo, no se ha logrado.

“Tenía que aprobarse (desistimiento) porque no ha causado efecto, ya que había una apelación que establecía que la sentencia en primera instancia era apelada con efecto suspensivo. No había cosa juzgada, así que el argumento de la sala es totalmente contrario a derecho”, indicó Reyes. Agregó que se debe resolver urgente una nulidad del acto procesal, en el que rechaza la solicitud de desistimiento del proceso, para lo cual, “el 12 de agosto está programada la vista de la causa de apelación de la sentencia contraria a Nuevo Amanecer, en el proceso de nulidad de acto jurídico con el municipio de Piura”, señaló.

Por su parte, la directiva de la Asociación de Comerciantes Posesionarios del ex Terminal Terrestre el Bosque, Complejo de Mercados, confirmó su denuncia por actos colusorios y presunto abuso de autoridad por parte del alcalde Gabriel Madrid y la directiva de la asociación de Nuevo Amanecer.

Según precisó Gregorio Aquino Martínez, presidente de la asociación, supuestamente el alcalde junto a representantes de la asociación Nuevo Amanecer se habrían coludido para celebrar un acta de conciliación con acuerdo total.