Un grupo de comerciantes de la Asociación Nuevo Amanecer, en Piura, hizo un plantón en el exterior del Poder Judicial debido a que hoy se desarrollará la audiencia de vista de la causa en segunda instancia, que podría culminar con el fallo que implica el desalojo de los más de 390 comerciantes de este mercado.

El abogador Waldir Reyes explicó que la Primera Sala Penal de Piura ha fallado en contra del texto expreso de una norma, debido a que la Municipalidad de Piura, de acuerdo con el expediente 830-2021, ha presentado su desistimiento al proceso, y este se encuentra en apelación en segunda instancia, sin embargo, la sala pese a lo dispuesto por la norma, ha rechazado el desistimiento del proceso de la comuna.

“Es una norma que está derogada y han utilizado el criterio mayoritario de la norma vigente para rechazar el desistimiento, una controversia injusta entre Nuevo Amanecer y el municipio de Piura, pese a que ambas partes han llegado a una conciliación extrajudicial y han zanjado sus diferencias”, dijo Reyes.

Asimismo, precisó que hoy esperan que permita la homologación de la conciliación suscrita entre ambas partes, de lo contrario los vendedores podrían ser desalojados de su local, pese a que llevan más de 15 años posesionados en este terreno.

“En la audiencia, la sala puede deliberar sobre la apelación y emitir una sentencia en el mismo momento, y si se confirmarse esa sentencia en primera instancia, que declara nulo el acto jurídico demandado por el municipio, lo cual ya se desistieron, le quitarían su propiedad de lote 13B a los comerciantes de la asociación Nuevo Amanecer, el cual lo adquirieron en enero del 2011 pagando el precio comercial que estableció el municipio y generando un grave daños a más de 390 comerciantes que pagan impuestos y cumplen con la norma”, indicó.