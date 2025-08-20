Con el objetivo de mitigar los afloramientos de aguas servidas que afectan al asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre, la EPS Grau viene realizando trabajos de interconexión de redes de alcantarillado en el sector 10 de esta zona.

Según informó la Subgerencia Zonal Piura, las recientes emanaciones se han registrado principalmente en la intersección de las calles Nicaragua con Amotape. No obstante, la intervención técnica se está desarrollando en el cruce de las calles Talara con Manuel Sullón Gutiérrez, donde se ha identificado la necesidad de reforzar el sistema de alcantarillado.

“En la calle Talara se instalarán aproximadamente 70 metros lineales de redes de alcantarillado, los cuales serán conectados a un subcolector de 8 pulgadas existente en la zona. Esta acción permitirá mejorar la capacidad del sistema y prevenir futuros afloramientos en los puntos críticos”, precisó la empresa.

Los trabajos se ejecutan con maquinaria pesada y personal técnico especializado, contando además con el respaldo constante de la Coordinación de Mantenimiento de Redes (CMR) y la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento de la EPS Grau.

De esta manera, la empresa reafirma su compromiso con el bienestar de la población y la mejora continua de los servicios de saneamiento en Piura.