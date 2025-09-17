Más seguridad, orden y salud para los piuranos. Con ese objetivo, la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) logró recuperar un tramo del Complejo de Mercados que se encontraba ocupado por el comercio ambulatorio, lo que permitirá dar continuidad a la remodelación de la avenida Sullana.

La liberación del espacio se realizó de manera pacífica gracias a la colaboración de más de 60 comerciantes informales que, durante años, ejercieron su actividad en la zona. El retiro voluntario de los ambulantes permitirá avanzar en las obras de mejoramiento de la transitada avenida, ejecutadas en coordinación con el Gobierno Regional de Piura, en beneficio de miles de ciudadanos que pronto dejarán de convivir con el polvo y la tierra que por tanto tiempo afectaron su salud.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales precisó que esta acción forma parte de un plan integral de reubicación y ordenamiento de las áreas invadidas por el comercio ambulatorio, lo que garantiza la recuperación de espacios públicos y la modernización del Complejo de Mercados. Asimismo, informó que los comerciantes fueron previamente notificados y atendidos en sus solicitudes para que su salida se realice de manera organizada.

De igual modo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control; y la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres comunicaron que se viene desarrollando una evaluación de las áreas aún ocupadas, con el fin de coordinar junto a la Policía Nacional acciones de sostenimiento y reordenamiento que aseguren el respeto a las áreas recuperadas.

“La recuperación de espacios públicos es un compromiso con la ciudad. Los comerciantes han mostrado disposición y retiraron sus puestos pacíficamente, entendiendo que estas acciones son en beneficio de toda la población”, resaltó la comuna provincial.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Piura exhortó a los comerciantes ambulantes a no volver a ocupar esta importante vía, subrayando que el proyecto de modernización de la avenida Sullana mejorará la transitabilidad, ordenará el comercio y brindará una mejor calidad de vida a los piuranos.