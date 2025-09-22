Con la política de cero tolerancias frente a la informalidad, la Municipalidad Provincial de Piura ejecutó durante esta semana una serie de operativos que dejaron como resultado la intervención de 119 mototaxis y 3 autos informales, todos trasladados al depósito municipal por incumplir las normas.

Las cifras hablan por sí solas: el lunes fueron 17 mototaxis, el martes la cifra creció a 25 mototaxis y un auto, el miércoles se mantuvo el mismo número con 25 mototaxis más, el jueves la informalidad recibió otro golpe con 30 vehículos intervenidos, el viernes cayeron 14 mototaxis y dos autos, y finalmente el sábado cerró con 8 unidades adicionales.

El subgerente de Fiscalización de Transporte, Franz Salomón, destacó que estos resultados evidencian el compromiso de recuperar el orden en la ciudad. “La informalidad está en jaque, porque estamos decididos a garantizar un tránsito seguro y formal en Piura”, expresó.

En la misma línea, el subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Danilo Gallo, aseguró que los operativos continuarán con firmeza. “No vamos a retroceder un paso. Las calles de Piura no son tierra de nadie, y la autoridad municipal seguirá presente”, sostuvo.

Y para los que aún creen que desafiar la norma no tiene consecuencias, vale recordar que cada mototaxi informal recibe la multa C-01 de 165 soles, mientras que los autos son sancionados con la multa F-1 equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).