Un total de 267 alumnos de la I.E. N.° 14663 de Serrán, en el distrito de Salitral (Morropón, Piura), cumplen cinco años estudiando en ambientes precarios, por la paralización de la obra de reconstrucción financiada por el Estado. El contrato inicial —suscrito en 2021 y resuelto en 2022 por alcanzar el máximo de penalidades— dejó un terreno con portón de calamina, muros y columnas a medio levantar, fierros oxidados, polvo, piedras y maleza. Aunque en el 2024 se ejecutó una primera etapa del saldo de obra, la infraestructura sigue sin uso, con riesgo de deterioro, y la Municipalidad de Salitral mantiene una deuda de S/ 862,000 con el Consorcio Serrán, conformado por las empresas M&Ñ S.C.R.L. y Consult Service & Construction S.A.C.

Las condiciones actuales para los estudiantes son deficientes. El año pasado, la municipalidad habilitó un terreno con tres aulas prefabricadas y otras tres construidas con madera y esteras; el lugar no tiene piso y el perímetro está cercado con palos. En 2022, con el retorno a la semipresencialidad y sin local propio, los alumnos debieron ser acogidos en colegios vecinos, donde apenas recibían una hora y media de clases al día. “Mi hija ingresó con seis años y ahora termina su primaria sin haber conocido un aula nueva”, lamenta Milagros Odar, presidenta de la Apafa.

La salubridad tampoco está garantizada. La directora del colegio, Katherine Silva, señaló que en el 2024 se fumigó hasta en cuatro ocasiones por infestaciones de roedores e insectos. “Muchos padres preferirían que los niños siguieran en la infraestructura antigua antes que en estas condiciones”, advirtió. Y reiteró el pedido de toda la comunidad: “Lo que solicitamos a todas las autoridades es que se retome la construcción de esta infraestructura que está totalmente abandonada”.

El alcalde de Salitral, Elkin Jáuregui, aseguró que la municipalidad no tiene presupuesto para continuar con el proyecto y que ha pedido en reiteradas ocasiones los recursos financieros al Estado. “Necesitamos 3 o 4 millones para terminar esa obra, pero nuestro presupuesto es un millón al año”, afirmó a Correo.

La obra estuvo inicialmente bajo el paraguas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cuyas competencias fueron transferidas en 2023 a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Consultada sobre el caso, la ANIN respondió —a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública— que el proyecto no pertenece a la cartera ejecutada bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), por lo que no será atendido por su Unidad Formuladora y Ejecutora (UFE). En consecuencia, la responsabilidad recae en la municipalidad, que logró ejecutar la primera etapa del saldo de obra el año pasado. Sin embargo, mantiene una deuda de S/ 862,000 soles por falta de recursos.

Jáuregui señaló que ya ha solicitado apoyo al Gobierno Regional de Piura, y añade que la institución se ha comprometido a culminar el proyecto a través de la Subregión Morropón Huancabamba. No obstante, el subgerente de dicha dependencia, Walter Huancas, aclaró que no asumirán ninguna deuda dejada por la municipalidad. Tampoco brindó respuesta sobre si existe un cronograma o plan para continuar con la reconstrucción del colegio.

Cabe indicar que, en 2023, la Contraloría General de la República detectó pagos por S/ 1.45 millones en partidas no ejecutadas o sobredimensionadas en esta obra, que fue abondada el 2022 por el primer consorcio ejecutor. La Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Salitral señaló responsabilidad penal de tres funcionarios: el entonces gerente municipal y hoy candidato por Perú Primero, Alan Marcelo Jaime —quien fue encarcelado junto con la exalcaldesa Ysmenia Monja—; el exgerente de Desarrollo Urbano, Roger Príncipe Reyes; y el supervisor de obra, Carlos Zapata Atoche. Además, atribuyó responsabilidad administrativa a dos de ellos y a un exfuncionario de confianza.