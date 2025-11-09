Las deficiencias presentadas en la obra de mejoramiento del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del A.H Aledaños Kurt Beer, en Veintiséis de Octubre, y que terminó debajo del agua por una pequeña lluvia, fueron advertidas por la Contraloría.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 040-2025-PCI/6042-SCC, se advirtió que el contratista venía ejecutando partidas con deficiencias constructivas, inobservando las especificaciones técnicas y exponiendo a la entidad a realizar pagos totales.

En la visita de la Comisión de Control se realizó entre el 17 y 18 de septiembre de 2025, constató que la municipalidad de Veintiséis de Octubre no consideró la evacuación del drenaje pluvial, lo que podría ocasionar problemas de inundaciones, estancamientos de agua de lluvia y con ellos la vulnerabilidad de la losa de pavimento y afectar la vida útil de la obra.

Pese a estas recomendaciones, la entidad no tomó acciones, pues el pasado martes se reportó una lluvia de 14 mm dejando la obra debajo del agua que afectó principalmente a los vecinos de la zona y con el riesgo de un perjuicio económico, ya que se invirtió finalmente S/ 14´776 964.69.

También se detectaron cortes al pavimento fresco con un espesor que no estaba establecido en el expediente técnico, mientras que las rampas tampoco cumplían con las pendientes establecidas.

Así también se verificó que el espesor de la losa de pavimento no era correcto por lo que en la calle 14 y 16 se presentó desgaste prematuro de la losa, así como en la calle 3B y 14B., lo que ha ocasionado el deterioro de la capa de rodadura. El informe también observó fisuras y deformaciones en juntas de construcción y en losa de pavimento de la calle 14B y 15. Lo mismo en veredas.

En el caso de las cajas de agua y desagüe, no han sido trabajadas adecuadamente.